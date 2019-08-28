TÜRK müziğinin iki güçlü ismi Bülent Ersoy ile Selami Şahin, önceki akşam Poll Production organizasyonuyla Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.

İKİ ünlü sanatçı, Açıkhava'yı dolduran hayranlarına enfes bir müzik ziyafeti sundu. Bir ara mikrofonu kenara bırakan Ersoy ile Şahin, 'Senin Olmaya Geldim' şarkısına düet yapıp Açıkhava'yı inletti.



Konserde beyazlara bürünen Diva, taşlı peruğuyla Jennifer Lopez'e benzetildi.