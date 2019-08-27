BU yıl 4.'sü düzenlenen Most Bodrum Turnuvası, Yalıkavak Marina ev sahipliğinde gerçekleşti. 22 ve 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnuvada 34 büyük balık teknesi kıyasıya yarıştı.

İŞ dünyasının ünlü isimlerinin "Rastgele" diyerek yarıştığı turnuvanın birincisi 69.4 kg ile Baracuda Teknesi Erkut Soyak ve Murat Aslan'ın ekibi oldu.



Erkut Soyak ve Murat Aslan'ın birinci olduğu yarışta Alp Kırşan da mücadele etti.



Yarışmanın en büyük balığı 81.6 kg ile Kozlu Teknesi ekibi tarafından tutuldu.



Melda Kosif, turnuvada tutuldu. yarışan eşini çocuklarıyla birlikte seyretti.



Ayşe San