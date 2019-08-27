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  • 27.08.2019
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Rastgele ! İş adamları en büyük balığı tutmak için yarıştı

’da üç gün süren balıkçılık turnuvası, kıyasıya bir rekabete sahne oldu. İş adamları, en büyük balığı tutmak için bu kez denizde ter döktü...

Rastgele Bodrum

BU yıl 4.'sü düzenlenen Most Bodrum Turnuvası, Yalıkavak Marina ev sahipliğinde gerçekleşti. 22 ve 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnuvada 34 büyük balık teknesi kıyasıya yarıştı.

İŞ dünyasının ünlü isimlerinin "Rastgele" diyerek yarıştığı turnuvanın birincisi 69.4 kg ile Baracuda Teknesi Erkut Soyak ve Murat Aslan'ın ekibi oldu.


ve 'ın birinci olduğu yarışta da mücadele etti.


Yarışmanın en büyük balığı 81.6 kg ile Kozlu Teknesi ekibi tarafından tutuldu.


Melda Kosif, turnuvada tutuldu. yarışan eşini çocuklarıyla birlikte seyretti.


Ayşe San

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