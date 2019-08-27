Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.08.2019
  • Gazete

’nin iki çocuğunun annesi iş hayatına döndü!

İtalyan milyarder ’nin iki çocuğunun annesi , iş hayatına döndü. Türk güzel, Christie’s adlı müzayede evinde danışman olacak...

VIP eleman!

'un Başkanı Andrea Agnelli'den iki çocuğu olan Deniz Akalın, iş hayatına döndü. 'deki lise eğitimini tamamlayıp daha sonra Princeton Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyan ve Bocconi Üniversitesi'nde master yapan Türk güzel, "Çocuk da yaparım kariyer de" dedi.

Deniz Akalın, daha önce de çalıştığı Christie's isimli dünyaca ünlü müzayede evinde danışman olarak görev yapacak. Yılda 75 bin dolar (435 bin TL) yani ayda 6 bin 250 dolar (36 bin TL) maaş alacak olan Akalın, ofise ise haftanın sadece iki günü gidecek...

100 milyar dolarlık servete sahip olan Agnelli Ailesi, Andrea Agnelli ile Deniz Akalın'ın evlenmesine izin vermiyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAndrea Agnelli’nin iki çocuğunun annesi Deniz Akalın iş hayatına döndü!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri