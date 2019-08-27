Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli'den iki çocuğu olan Deniz Akalın, iş hayatına döndü. Türkiye'deki lise eğitimini tamamlayıp daha sonra Princeton Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyan ve Bocconi Üniversitesi'nde master yapan Türk güzel, "Çocuk da yaparım kariyer de" dedi.

Deniz Akalın, daha önce de çalıştığı Christie's isimli dünyaca ünlü müzayede evinde danışman olarak görev yapacak. Yılda 75 bin dolar (435 bin TL) yani ayda 6 bin 250 dolar (36 bin TL) maaş alacak olan Akalın, ofise ise haftanın sadece iki günü gidecek...

100 milyar dolarlık servete sahip olan Agnelli Ailesi, Andrea Agnelli ile Deniz Akalın'ın evlenmesine izin vermiyor...