Türkiye eski güzeli Manolya Onur ile Osmanlı halifesi Abdülmecid'in torunu Haydarabad Nizamı Mukarram Bereket Jah'ın kızı Nilüfer'in miras savaşı sınırları aştı... Manolya Onur ile Bereket Jah, 1990 yılında evlenip 4 yıl sonra boşandı. Bu evlilikten doğan Prenses Nilüfer Jah (28) babasının mirasından kalan hakkı bir türlü alamadı. Yaklaşık 24 senedir süren 500 milyon sterlinlik miras savaşı, son olarak ABD'li New York Times gazetesine taşındı. Babasının eski eşi Esra Birgen'in kendisini mirastan mahrum etmek istediğini ve babasını ondan kaçırdığını söyleyen Prenses Jah, sonuna kadar hakkını arayacağını anlattı. Alzheimer hastası olan babası Bereket Jah'ın ölümünün ardından Hindistan'daki Çırağan Sarayı'nın kendisine kalacağını belirten Nilüfer, babasına ait tüm kayıtların mavi kaplı bir defterde yer aldığını ve bu defteri bulmak için dedektif tuttuğunu anlattı. New York Times'da yayınlanan röportajını sosyal medya hesabından da paylaştı. Genç kadına destek mesajları yağdı.
Nilüfer Jah, daha önce kendisinden kaçırılan babasının yerini bulmak için de dedektif tutmuştu.
Prenses, Esra Birgen'in babasına akli dengesi yerinde değil raporu aldığını tüm mal varlığını kendi vakıflarına aktardığını iddia etti.
ABD ONU KONUŞUYOR
Nilüfer Jah'ın New York Times gazetesine verdiği röportaj, büyük yankı uyandırdı.
Nilüfer Jah, daha önce kendisinden kaçırılan babasının yerini bulmak için de dedektif tutmuştu.
Prenses, Esra Birgen'in babasına akli dengesi yerinde değil raporu aldığını tüm mal varlığını kendi vakıflarına aktardığını iddia etti.
ABD ONU KONUŞUYOR
Nilüfer Jah'ın New York Times gazetesine verdiği röportaj, büyük yankı uyandırdı.
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