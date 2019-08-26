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  • 26.08.2019
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ve Bereket Jah’ın kızı 'ın miras savaşı sınırları aştı...

Eski Güzeli ve ’ın kızı , verdiği miras savaşını ’a anlattı. Babasının her şeyini kaydettiği mavi kaplı defteri bulmak için dedektif tuttuğunu açıkladı.

007 Prenses
Türkiye eski güzeli Manolya Onur ile Osmanlı halifesi Abdülmecid'in torunu 'ın kızı Nilüfer'in miras savaşı sınırları aştı... ile Bereket Jah, 1990 yılında evlenip 4 yıl sonra boşandı. Bu evlilikten doğan Prenses Nilüfer Jah (28) babasının mirasından kalan hakkı bir türlü alamadı. Yaklaşık 24 senedir süren 500 milyon sterlinlik miras savaşı, son olarak ABD'li gazetesine taşındı. Babasının eski eşi 'in kendisini mirastan mahrum etmek istediğini ve babasını ondan kaçırdığını söyleyen Prenses Jah, sonuna kadar hakkını arayacağını anlattı. Alzheimer hastası olan babası Bereket Jah'ın ölümünün ardından 'daki 'nın kendisine kalacağını belirten Nilüfer, babasına ait tüm kayıtların mavi kaplı bir defterde yer aldığını ve bu defteri bulmak için dedektif tuttuğunu anlattı. New York Times'da yayınlanan röportajını sosyal medya hesabından da paylaştı. Genç kadına destek mesajları yağdı.



, daha önce kendisinden kaçırılan babasının yerini bulmak için de dedektif tutmuştu.



Prenses, Esra Birgen'in babasına akli dengesi yerinde değil raporu aldığını tüm mal varlığını kendi vakıflarına aktardığını iddia etti.



ABD ONU KONUŞUYOR
Nilüfer Jah'ın New York Times gazetesine verdiği röportaj, büyük yankı uyandırdı.

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