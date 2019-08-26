Bensu Soral, önceki gün yeşillere büründü. Bir arkadaşının düğünü için Tuvana Büyükçınar'a yeşil renkli bir elbise hazırlatan güzel oyuncu, şıklığıyla geceye damgasını vurdu.
Ekranların en güzel oyuncularından Bensu Soral, önceki gün yeşillere büründü. Bir arkadaşının düğünü için Tuvana Büyükçınar'a yeşil renkli bir elbise hazırlatan güzel oyuncu, şıklığıyla geceye damgasını vurdu.
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