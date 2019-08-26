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  • 26.08.2019
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,yeşillere büründü

, önceki gün yeşillere büründü. Bir arkadaşının düğünü için 'a yeşil renkli bir elbise hazırlatan güzel oyuncu, şıklığıyla geceye damgasını vurdu.

Yeşilmişik güzellik
Ekranların en güzel oyuncularından Bensu Soral, önceki gün yeşillere büründü. Bir arkadaşının düğünü için Tuvana Büyükçınar'a yeşil renkli bir elbise hazırlatan güzel oyuncu, şıklığıyla geceye damgasını vurdu.

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