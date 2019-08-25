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  • 25.08.2019
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İşletmeci 'den bir skandal daha! Bu defa da işadamı ’ın burnunu kırdı

İki yıl önce görevini yapan gazetecilerin fotoğraf makinelerini gasp ettiren işletmeci , uslanmıyor. Ünlü işletmeci, iddiaya göre de gecesi Emirgan’daki mekanına gelen işadamı ’ın burnunu kırdı. Hakkında yakalama kararı çıkan Evirgen, ’e kaçtı...

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren işletmeci Umut Evirgen, suç makinesi olup çıktı. Evirgen, Haziran 2017'de sahibi olduğu Emirgan'daki mekanda Büyüküstün'le otururken kendilerini görüntüleyen muhabirimiz Aydın Hamza ve mesai arkadaşının fotoğraf makinelerini korumaları aracılığıyla gasp ettirmişti. İşletmeci hakkında 'gasp ve yağmaya azmettirme' iddiasıyla da 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

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