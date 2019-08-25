Uzun süredir objektiflerden uzak duran Sinem Kobal'la eşi Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün İtalya'da ortaya çıktı. Ünlü çift, yakın bir arkadaşlarının düğünü için Venedik'e gitti.
Sinem Kobal ile kendi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu, düğün töreni öncesinde de dostlarıyla gondol sefası yaptı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kobal, bu anı da paylaşmayı ihmal etmedi.
Sinem Kobal ile kendi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu, düğün töreni öncesinde de dostlarıyla gondol sefası yaptı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kobal, bu anı da paylaşmayı ihmal etmedi.
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