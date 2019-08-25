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  • 25.08.2019
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Ünlü çift Sinem Kobal ile eşi soluğu ’te aldı

Ünlü çift Sinem Kobal ile eşi , önceki gün soluğu ’te aldı. İkili, burada bir arkadaşlarının düğün törenine katıldı.

Venedik kaçamağı
Uzun süredir objektiflerden uzak duran Sinem Kobal'la eşi , önceki gün 'da ortaya çıktı. Ünlü çift, yakın bir arkadaşlarının düğünü için 'e gitti.

Sinem Kobal ile kendi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu, düğün töreni öncesinde de dostlarıyla gondol sefası yaptı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kobal, bu anı da paylaşmayı ihmal etmedi.

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