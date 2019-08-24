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  • 24.08.2019
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ve 'den zirvesi

’le ’da yakınlaştığı iddia edilen , ’a dönünce ’le buluştu. Yıldırım, dostuna haberlerin yalan olduğunu anlatıp ‘Senin n, benim kardeşimdir’ açıklaması yaptı.

Demet zirvesi
Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, özel hayatıyla gündemden düşmez oldu. Kendisi gibi oyuncu Can Yaman'la ilişkisi yılan hikayesine dönen Özdemir'in Bodrum'da Kaan Yıldırım ile yakınlaştığı haberleri çıktı. ve , aşkı yalanladı.

'AŞK YOK'
Bununla da kalmayan Yıldırım, 'a döner dönmez soluğu Demet Özdemir'in eski sevgilisi olan yakın dostu Seçkin Özdemir'in yanında aldı. Kaan Yıldırım, Fulya'da buluştuğu Özdemir'e "Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir" dedi. Yıldırım, mekan çıkışında da gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında "Bu haberleri siz çıkarıyorsunuz. Ortada aşk falan yok" dedi.



Yıldırım ile Özdemir'in buluşması, objektife böyle yansıdı.



Soyadları aynı olan ikili, 2018'de kısa bir aşk yaşamış; ayrılığa 'ın neden olduğu iddia edilmişti.

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