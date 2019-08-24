boşandıktansonra gönlünükendisindenkaptıranayrılıksonrası soluğumahkemede aldı.sosyetikgüzelin 6 aylıkilişkinin ardındanyaptığı açıklamalardanrahatsız oldu. Sandal,yayın yasağıylavebasının da bunu haberyapmasını engelledi.Musti ile Sütşurup ayrılığıyla ilgili ortaya birçok farklı iddia atılmıştı.