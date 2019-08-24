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  • 24.08.2019
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'dan 'a yayın yasağı

, biten ilişkileri hakkında konuşan ’a yasak getirdi. Eski sevgilisini dava kararıyla susturan Musti, artık rahat bir nefes aldı...

Melis'i susturdu
Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra gönlünü kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup'a kaptıran Mustafa Sandal, ayrılık sonrası soluğu mahkemede aldı.
Popçu, sosyetik güzelin 6 aylık ilişkinin ardından yaptığı açıklamalardan rahatsız oldu. Sandal, yayın yasağıyla Sütşurup'un konuşmasını ve basının da bunu haber yapmasını engelledi.



Musti ile Sütşurup ayrılığıyla ilgili ortaya birçok farklı iddia atılmıştı.

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