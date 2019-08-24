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  • 24.08.2019
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, 'ın ''li gününden bahsetti! Eşi düğünü terk etti

Önceki akşam bir düğüne katılan ile eşi , yüzünden ter döktü. Göçer, bir ara aynı sahneyi paylaştığı Akçıl'a "Bir gün Sinan'a gittim. İçeride vardı, ağlıyordu. Meğerse Sinan, Hadise'ye 'Kızım' şarkısını yazmış." diye seslendi.

Ferhat 'Göçer'tti
Önceki akşam bir düğüne katılan Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı, yüzünden ter döktü. Göçer, bir ara aynı sahneyi paylaştığı Akçıl'a "Bir gün Sinan'a gittim. İçeride Hadise vardı, ağlıyordu. Meğerse Sinan, Hadise'ye 'Kızım' şarkısını yazmış." diye seslendi.
Göçer, daha sonra Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını o zamanlarki aşkı İzel'e yazdığını söyledi. Ferhat Göçer'in arka arkaya yaptığı gaflardan rahatsız olan , masayı terk etti. Kıratlı, uzun uğraş sonucu düğüne döndü.



Göçer'in Akçıl'ın eski aşkları ve İzel'den bahsetmesi Kıratlı'yı haklı olarak kızdırdı.



Akçıl, oyuncu eşi Kıratlı'yı üzen Göçer'e sosyal medyada 'densiz' çıkışı yaptı.



Akçıl ile Kıratlı'nın tadı Göçer'in kırdığı potlar yüzünden kaçtı.

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