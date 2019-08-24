Önceki akşam bir düğüne katılan Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı, Ferhat Göçer yüzünden ter döktü. Göçer, bir ara aynı sahneyi paylaştığı Akçıl'a "Bir gün Sinan'a gittim. İçeride Hadise vardı, ağlıyordu. Meğerse Sinan, Hadise'ye 'Kızım' şarkısını yazmış." diye seslendi.
Göçer, daha sonra Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını o zamanlarki aşkı İzel'e yazdığını söyledi. Ferhat Göçer'in arka arkaya yaptığı gaflardan rahatsız olan Burcu Kıratlı, masayı terk etti. Kıratlı, uzun uğraş sonucu düğüne döndü.
Göçer'in Akçıl'ın eski aşkları Hadise ve İzel'den bahsetmesi Kıratlı'yı haklı olarak kızdırdı.
Akçıl, oyuncu eşi Kıratlı'yı üzen Göçer'e sosyal medyada 'densiz' çıkışı yaptı.
Akçıl ile Kıratlı'nın tadı Göçer'in kırdığı potlar yüzünden kaçtı.
Göçer, daha sonra Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını o zamanlarki aşkı İzel'e yazdığını söyledi. Ferhat Göçer'in arka arkaya yaptığı gaflardan rahatsız olan Burcu Kıratlı, masayı terk etti. Kıratlı, uzun uğraş sonucu düğüne döndü.
Göçer'in Akçıl'ın eski aşkları Hadise ve İzel'den bahsetmesi Kıratlı'yı haklı olarak kızdırdı.
Akçıl, oyuncu eşi Kıratlı'yı üzen Göçer'e sosyal medyada 'densiz' çıkışı yaptı.
Akçıl ile Kıratlı'nın tadı Göçer'in kırdığı potlar yüzünden kaçtı.
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