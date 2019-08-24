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  • 24.08.2019
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kardeşi için sinema salonu kapattı

, bonkörlüğünü konuşturdu. Geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülenen popçu, kardeşi 'nin oynadığı sinema filmi ''i ailesiyle birlikte izlemek için sinema salonu kapattı.

VIP Aleyna
Aleyna Tilki, bonkörlüğünü konuşturdu. Geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülenen popçu, kardeşi Ayça Tilki'nin oynadığı sinema filmi 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'i ailesiyle birlikte izlemek için sinema salonu kapattı.
30 Ağustos'ta vizyona girecek filmi kardeşi, annesi ve babasıyla izleyen Tilki, kardeşini şöyle övdü: "Ayça'nın oyunculuk yeteneğini bebeklikten keşfetmiştim."



İki kardeşin yanında geçtiğimiz yıl boşanan anne Havva Öztel ile baba Mehmet Tilki de vardı. , kardeşinin filmindeki performansı için "Birkaç Hollywood bakışı atmış" dedi.

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