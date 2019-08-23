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  • 23.08.2019
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Yasemin ile öğrencilik yıllarına geri döndü! Christie’s ’ndeki...

'nin şehrinde yaşayan Yasemin ile , Christie’s ’ndeki kurslara yazıldı. Masis çifti, sanat tarihi hakkında sertifikalar alacak...

Şimdi okullu olduk

BİR süre önce Londra'ya taşınan Yasemin ile Dikran Masis, 'de öğrencilik yıllarına geri döndü. Sanata ve tarihe olan tutkularıyla bilinen sosyetik çift, dünyaca ünlü Christie's Müzayede Evi'ndeki kurslara yazıldı.

Kendisine ait geniş bir cep saati koleksiyonu olan Dikran Bey, saatlerin 1700'lü yıllardan günümüze kadar uzanan tarihini anlatan online bir kursa bin 500 dolar (8 bin 650 TL) ödeyerek kayıt oldu. Mimar olan Yasemin Hanım ise mücevherlerin 1880'den günümüze kadar olan tarihini anlatan bir online kursa yine bin 500 dolar ödeyerek yazıldı. Bununla da kalmayan , 3 bin 600 sterlin (25 bin 400 TL) ödeyerek modern sanat üzerinde düzenlenecek olan bir sertifika programına kayıt yaptırdı.

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