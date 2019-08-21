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  • 21.08.2019
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Yakışıklı oyuncu ’in rol alacağı ‘’ dizisi ’e ilgiyi artırdı

Başrolünde ’in rol alacağı atv’nin ‘’ dizisi, ’e ilgiyi artırdı. Son 1 ayda yaklaşık 50 bin kişi ilçeyi ziyaret etti...

Tarihi ilgi

YENİ sezonda atv'de 'Diriliş Osman' adıyla devam edecek olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi Bilecik Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne olan ilgiyi artırdı. Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarıyla eşi Halime Hatun'un da mezarı bulunan türbeyi bir ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Ziyaretçi akınıyla birlikte türbenin arka kısmına hediyelik eşyaların satıldığı küçük bir 'Hanlıpazar' kuruldu.

ve Alpleri'nin kıyafetlerini giyen ve at binen ziyaretçiler, 'e turizm yatırımının yapılmasını istiyor. Valiliği'nce hazırlanan proje kapsamında uzman çavuş ve erlerden oluşan 13 askerin saygı nöbeti tutmaya başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı sayısında da büyük bir artış oldu.


Alp kıyafetli askerlerin tuttuğu saygı nöbeti, turistlerce anbean kaydediliyor.

DOLUP TAŞIYOR...
Söğütlüler, Alp kıyafetli askerlerin nöbet tutmaya başlamasıyla yöreye turist akını yaşandığını ve ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiğini anlattı. Söğüt halkı, Söğüt'ün üç tepesine dev Türk ve Kayı bayrağı konulmasını, ana caddesinin de Kayı ve Türk bayraklarıyla donatılmasını, Söğüt'e turizm yatırımının yapılmasını bekliyor.

ALİ OKTAY

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