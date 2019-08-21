KIZI Mihran Ela'yı objektiflerden gizleyen Şükran Ovalı, dün kural bozdu. Eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le kızının 1. yaşını kutlayan oyuncu, Mihran Ela'nın fotoğrafını ilk kez paylaşıp altına şu duygusal notu düştü: "Yeniden doğdum seninle. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın."
Minik Mihran Ela'nın bu karesine Beşiktaş taraftarından beğeni ve yorum yağdı.
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