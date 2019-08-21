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  • 21.08.2019
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kural bozdu! İste kızı

Oyuncu , dün 1 yaşına giren kızı ’nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Tüm sevimliliğiyle annesine poz veren Mihran Ela ‘Maşallah’ dedirtti.

Yavru Kartal

KIZI Mihran Ela'yı objektiflerden gizleyen Şükran Ovalı, dün kural bozdu. Eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le kızının 1. yaşını kutlayan oyuncu, 'nın fotoğrafını ilk kez paylaşıp altına şu duygusal notu düştü: "Yeniden doğdum seninle. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın."


Minik Mihran Ela'nın bu karesine Beşiktaş taraftarından beğeni ve yorum yağdı.

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