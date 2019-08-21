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  • 21.08.2019
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sosyal medyadan paylaştı beğeni yağdı!

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İngiltere Premier Lig takımlarından 'de forma giyen , eşi Amine ile geçtiğimiz günlerde 'da bıçaklı saldırı girişimi nedeniyle büyük korku yaşamıştı. Tekrar eski neşesine kavuşan Mesut, Instagram hesabından Amine ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı ve 'My Love' yazdı.

Fotoğraf kısa sürede 10 binlerce beğeni aldı. Binlerce yorum yazan Mesut hayranları, başarılı futbolcuya moral verdi. Birbirlerine çok yakışan çiftin, yakın zamanda bebek sahibi olmak istedikleri de öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden transfer teklifi alan Mesut Özil'in Londra'da ayrılabileçceği iddia edildi.

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