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  • 21.08.2019
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Brezilyalı oyuncu 'in 'de mıhlama keyfi

li fotoğrafçı ile evlenen , bizden biri olup çıktı.

Karadeniz’e gelin

GEÇEN yıl Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenen Jessica May, bizden biri olup çıktı. Brezilyalı oyuncu, önceki gün eşinin memleketine gitti. Karadeniz gelini olan May, yöreye özgü bir lezzet olan mıhlamayı afiyetle yedi.


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