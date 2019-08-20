MİDE BULANDIRAN ŞEY

Haziran'da 6 aylık aşkları biten Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un herkes tarafından merak edilen ayrılık nedeni belli oldu. Sütşurup, ayrılık sonrası şu olay sözlerle kafalarda soru işaretleri yaratmıştı: "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı."

MUSTİ DAR BOĞAZDA!

Bu olay sözler üzerine aşkı ihanetin bitirdiği iddiası ortaya atıldı. Ancak 2. Sayfa programının iddiasına göre gerçek neden başkaydı. Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Beykoz'daki evin satışından 2 milyon dolar ile 25 bin lira nafaka ödeyecek olan Sandal, eski eşine Sırbistan'dan 250 bin euro değerinde de ev alacaktı. Ancak iddiaya göre popçu, paraya sıkıştı.

TAMAMEN DUYGUSAL

Nafakayı ödemekte zorlanan Sandal, o dönem aşk yaşadığı Sütşurup'tan 100 bin lira borç istedi. Sandal'a borç veren Sütşurup, iddiaya göre kısa süre sonra Sandal'ın bir arkadaşına attığı şu mesaj eline ulaşınca küplere binip ilişkiyi bitirdi: "Melis'le yakında ayrılacağız, uzun sürmez. Ama kolay değil. Çünkü Melis'ten para aldım. Bir an evvel bitirmem lazım."

Bu olay iddia karşısında gözlerin çevrildiği popçu, sessizliğini koruyor.



Musti'nin Sütşurup'a borcunu taksitle ödemekte olduğu öğrenildi.