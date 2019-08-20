DENİZ sevdasıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bu tutkusu için servet harcadı. Önceki gün eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Marmaris'te objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, milyonluk oyuncaklarıyla keyifteydi. Üç gün boyunca denize sıfır ormanlık alanda tatil yapan ikili, daha sonra 110 bin euro'luk (yaklaşık 700 bin lira) lüks teknelerine atladı.



İskelede demirli 700 bin liralık tekne, ihtişamıyla büyüledi.

DENİZ TUTKUNU

Ünlü çift, bir süre lüks teknenin arka kısmında oturup sohbet etti. Tatlıtuğ daha sonra ise tekneden bota geçti. Güzel stil danışmanı teknede kalırken Tatlıtuğ ise geçtiğimiz yıl 300 bin liraya aldığı zodyak botla iskeleden ayrıldı.



İkili, iskeleden hareket etmeden önce teknede sohbet etti.

En büyük hobisi 'balık tutmak' olan ünlü oyuncunun bu tutkusu için aldığı lüks bottaki olta takımı da gözden kaçmadı. Başarılı oyuncu, yola çıkmadan önce de zodyak botun tüm kontrollerini yapmayı ihmal etmedi. Tatlıtuğ, botuyla önden giden lüks teknesini takip etti. Oyuncunun bu anları da objektiflere yansıdı.



Ünlü oyuncu, tekneye köpeğini kucağında böyle götürdü.

AVCI KIVANÇ

Dizilerin en çok kazanan isimlerinden olan Tatlıtuğ'un toplam değeri 1 milyon lira olan yüzen oyuncakları ise "Kıvanç'ın milyonluk keyfi" dedirtti.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM