UZUN süredir ketojenik diyetle form tutan Hande Erçel, rejimi rafa kaldırdı. Düşük karbonhidratlı diyet sayesinde fazlalıklarından kurtulan Erçel, dün cips yerken paylaşım yaptı.
ÜNLÜ oyuncunun bol kalorili cipsten yemesi şaşırttı. Erçel'e fanlarından "Diyet yalan mı oldu?" yorumu geldi.
25 yaşındaki oyuncu, diyetle bir haftada 5 kilo vermişti.
Fotoğraf: Koray Parlak / Instyle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.