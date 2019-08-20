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  • 20.08.2019
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diyeti bozdu

Yakın zamana kadar elinden detoks sularını düşürmeyen , diyeti askıya aldı. Ketojenik diyetle form tutan oyuncu, dün ise bol kalorili patates cipsi yedi.

Diyet bitti

UZUN süredir ketojenik diyetle form tutan Hande Erçel, rejimi rafa kaldırdı. Düşük karbonhidratlı diyet sayesinde fazlalıklarından kurtulan Erçel, dün cips yerken paylaşım yaptı.
ÜNLÜ oyuncunun bol kalorili cipsten yemesi şaşırttı. Erçel'e fanlarından "Diyet yalan mı oldu?" yorumu geldi.

25 yaşındaki oyuncu, diyetle bir haftada 5 kilo vermişti.


Fotoğraf: Koray Parlak / Instyle

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