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  • 19.08.2019
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düğünü için kesenin ağzını açtı! Cebinden çıkacak para dudak uçuklattı

Ünlü sanatçı , 15 Eylül’deki düğünü için kesenin ağzını açtı. Gitaristi ile memleketleri ’ta dünyaevine girecek olan Sali, misafirleri için otel kapatacak. Sali’nin cebinden iddiaya göre de düğün için yaklaşık 300 bin lira çıkacak.

Bonkör gelin!

KENDİSİNDEN 10 yaş küçük gitaristi Emrah Erzurumlu ile 6 aylık aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Ziynet Sali, bonkör gelin çıktı. Erzurumlu ile 15 Eylül'de memleketleri Kıbrıs'ta evlenecek olan 44 yaşındaki güzel popçu, düğün için kesenin ağzını açtı.

150 ODALI OTEL KAPATACAK
Düğün hazırlıklarıyla ilgilenen Sali, şu sıralar Kıbrıs'taki organizasyon şirketleriyle tek tek görüşüyor. Aşkıyla bir plaj düğününde evlenmeyi hayal eden sanatçı, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Sali, düğününe İstanbul'dan katılacak dostlarının rahatı için hiçbir detayı atlamadı. Popçu, iddiaya göre misafirlerinin konaklama masraflarını kendi üstlendi.

300 BİN LiRALIK DÜĞÜN
'taki birkaç otelle görüşen Sali, iddiaya göre 150 odalı bir oteli iki günlüğüne kapatmayı planlıyor. Erzurumlu'nun elini cebine attırmayan Sali'nin organizasyon ve otel için yaklaşık 300 bin lirayı gözden çıkardığı da konuşulanlar arasında...

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