Yazın tadını en güzel çıkaran ünlülerden olan Özlem Yıldız, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Güzel sunucu önceki gün oğlu Demir'le birlikte Moon Beach'teydi.
- Saklambaç
- 18.08.2019
- Gazete
Özlem Yıldız'ın yaz tatili Bodrum'da devam ediyor
Yazın tadını en güzel çıkaran ünlülerden olan Özlem Yıldız, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Güzel sunucu önceki gün oğlu Demir'le birlikte Moon Beach'teydi.
Yazın tadını en güzel çıkaran ünlülerden olan Özlem Yıldız, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Güzel sunucu önceki gün oğlu Demir'le birlikte Moon Beach'teydi.
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