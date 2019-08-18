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  • 18.08.2019
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'ın yaz tatili 'da devam ediyor

Yazın tadını en güzel çıkaran ünlülerden olan , tatiline tam gaz devam ediyor. Güzel sunucu önceki gün oğlu Demir'le birlikte 'teydi.



Yazın tadını en güzel çıkaran ünlülerden olan Özlem Yıldız, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Güzel sunucu önceki gün oğlu Demir'le birlikte Moon Beach'teydi.

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