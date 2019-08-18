Geçtiğimiz sezon milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, önceki gün rol arkadaşları Ayda Aksel, Aydan Burhan ve Güneş Hayat ile İstanbul'dan çekimlerin yapıldığı Mardin'e uçtu.
Dizi ekibi havaalanında verdikleri pozu "Sizin için dönüyoruz" notuyla paylaştı. Bu kare, 'Hercai' fanlarını heyecanlandırdı. Dizinin hayranları ekibi havalimanında coşkuyla karşıladı.
Dizinin başarılı oyuncuları, havalimanında hatıra pozu verdi.
Yılın yorgunluğunu Phuket tatiliyle atan Ebru Şahin de Mardin'e uçtu.
Dizi ekibi havaalanında verdikleri pozu "Sizin için dönüyoruz" notuyla paylaştı. Bu kare, 'Hercai' fanlarını heyecanlandırdı. Dizinin hayranları ekibi havalimanında coşkuyla karşıladı.
Dizinin başarılı oyuncuları, havalimanında hatıra pozu verdi.
Yılın yorgunluğunu Phuket tatiliyle atan Ebru Şahin de Mardin'e uçtu.
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