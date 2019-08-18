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  • 18.08.2019
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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin oyuncu kadrosu Mardin'e uçtu

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘a bomba gibi dönüyor. Dizi ekibi önceki gün çekimlerin yapıldığı Mardin’e uçtu. Dizinin oyuncuları, Mardin Havalimanı’nda hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı.

Hercai heyecanı
Geçtiğimiz sezon milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Hercai'nin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, önceki gün rol arkadaşları Ayda Aksel, Aydan Burhan ve Güneş Hayat ile 'dan çekimlerin yapıldığı Mardin'e uçtu.

Dizi ekibi havaalanında verdikleri pozu "Sizin için dönüyoruz" notuyla paylaştı. Bu kare, 'Hercai' fanlarını heyecanlandırdı. Dizinin hayranları ekibi havalimanında coşkuyla karşıladı.




Dizinin başarılı oyuncuları, havalimanında hatıra pozu verdi.



Yılın yorgunluğunu Phuket tatiliyle atan Ebru Şahin de Mardin'e uçtu.


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