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  • 17.08.2019
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sevgilisi ile ’da aşk tazeledi

Dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan ’a bu kez bir prenses geldi. Norveç Kralı Harald’ın kızı , sevgilisi ile Bodrum’da aşk tazeledi. Türk kahvesi içip fal baktıran Prenses, ülkemize övgüler yağdırdı.

Bodrum prensesi

NORVEÇ Kralı Harald ile Kraliçe Sonja'nın kızı Prenses Martha Louise, önceki gün sessiz sedasız Bodrum'a geldi. Bodrum Rebis Luxury Otel'de konaklayan 47 yaşındaki prensese evlilik hazırlığı yaptığı dünyaca ünlü şifacı Shaman Durek Verrett eşlik etti.

BODRUM'UN tadını çıkaran Prenses ve sevgilisi, Türk kahvaltısına hayran kaldı.

Sosyal medya hesabından ile ilgili paylaşımlar yapan Martha Louise, ülkemize övgüler yağdırarak 'u herkese tanıttı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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