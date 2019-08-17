NORVEÇ Kralı Harald ile Kraliçe Sonja'nın kızı Prenses Martha Louise, önceki gün sessiz sedasız Bodrum'a geldi. Bodrum Rebis Luxury Otel'de konaklayan 47 yaşındaki prensese evlilik hazırlığı yaptığı dünyaca ünlü şifacı Shaman Durek Verrett eşlik etti.

BODRUM'UN tadını çıkaran Prenses ve sevgilisi, Türk kahvaltısına hayran kaldı.

Sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili paylaşımlar yapan Martha Louise, ülkemize övgüler yağdırarak Bodrum'u herkese tanıttı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM