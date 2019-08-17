EGE'NİN incisi Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki tatilciler, dün sabah Küçükbük Koyu'na indiklerinde şok bir manzarayla karşılaştı. Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Küçükbük, bir gecede pislik içinde kaldı. Bir gün öncesinde denizde serinleyen tatilciler, üzerinde kirli atık ve pisiklerin yüzdüğü suyu görünce hayrete düştü. Vatandaşın yanı sıra sosyetenin de uğrak yeri olan Küçükbük'ün içler acısının halinin nedeni çok geçmeden anlaşıldı.

TATİLCİLER İSYAN ETTİ

İddiaya göre koyda mekanı da olan Küçükbük Muhtarı, mahallenin atık su borusunun kapağını açtırıp pis suyu denize boşalttı. Gece dalgaların tüm pisliği alıp götüreceğini düşünen muhtarın evdeki hesabı çarşıya uymadı. Pis su, sabah koya inen tatilcilerin keyfini kaçırdı. Denizdeki kirlilik çevreye pis bir kokunun da yayılmasına neden oldu. Yeni yapılan otel inşaatı için denizin doldurulması da kirliliği artırdı. Bodrum'daki tatilciler, hastalığa davetiye çıkaran bu skandala isyan edip yetkilileri göreve çağırdı. Bodrum Belediyesi'nin duruma hiçbir müdahalede bulunmaması ise tepki çekti.



Denizdeki atık ve kanalizasyon suyu yüzünden koy, bu hale geldi.



ŞEN ÇİFTİ DE DURUMA TEPKİLİ

Sosyetik çift Metin ile Aslı Şen de 'Serafina Mare' adındaki mekanlarının bulunduğu Küçükbük'teki pisliğe isyan etti.

ÖZGE GÜRCAN