SUNUCU Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz ayrılığı hakkında şok iddia! 15 aylık evliliklerini geçen hafta bitirme kararı alan ikiliden Esmersoy, "İlişkimiz yürümüyor. En kısa zamanda boşanacağız" diye ayrılığı doğrulamıştı. Evliliklerinin çocuk meselesi yüzünden bitmediğini söyleyen 42 yaşındaki sunucu, soluğu kız arkadaşlarıyla Yunanistan tatilinde aldı.

AYRI AYRI TATİL

Suyabatmaz ise Miami'ye uçup lüks otellerin casinolarında kumar oynadı. İşadamı, casinolardan bol bol paylaşım yaptı. Suyabatmaz'ın paylaşımları üzerine kulislerde çiftin evliliğinin işadamının kumar tutkusu yüzünden bittiği konuşulmaya başladı. Ancak dedikodulara göre işin aslı başkaydı.

YASAK AŞK İDDİASI

Sunuculuğunu üstlendiği program için sık sık yurt dışına çıkan güzel sunucunun kulağına iddiaya göre ihanet dedikoduları geldi. İddiaya göre Esmersoy, eşinin kendisini İstanbul'da genç güzellerle aldattığını duyunca ayrılık kararı aldı.

EVLER AYRILDI



Ayrılık sonrası eşiyle yaşadığı Göktürk'teki evden ayrılan sunucu, bir arkadaşının yeni ev hediyesini de Instagram'da paylaştı.

BURCU KIZLARLA BERK KUMARDA





Güzel sunucunun tatilden yaptığı paylaşımlarda ayrılık acısından eser yok.



Berk Suyabatmaz ise Miami'de casinolardan çıkmıyor.