İŞADAMI Erdal Acar, önceki gün 35 yaşına giren eşi Hande Acar'a sürpriz yaptı. Acar, Bodrum Mandarin Oriental'daki milyon dolarlık evlerini balonlarla süsledi. Bahçede havai fişek patlatan işadamı, eşini oğlu Aslan ve kızları Masal ve Mavi ile 'Hande' yazılı balonla karşıladı. Hande Hanım, sürpriz karşısında mest oldu.



Ünlü işadamı, üç çocuğunun annesi eşiyle partide mutluluk pozları verdi.