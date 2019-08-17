OYUNCU Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, iki yıl önce İstanbul'da evlendi. Mutlu çift, kısa bir süre sonra da müjdeli haberi verdi. Güzel oyuncu Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı dünyaya getirdi. Sosyal medyada şimdiden 140 bine yakın takipçisi bulunan Karan bebeğin fotoğrafını ilk kez TAKVİM çekti. Bodrum'da objektiflerimize takılan çift, önceki gün ise İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Bazı kendini bilmezler de sosyal medyada Fahriye Evcen'in doğum kilolarıyla dalga geçti. Ancak bu iğrenç yorumlara tepki gecikmedi. 7'den 70'e herkes, çiçeği burnunda anneye, "Çok güzelsin Fahriye Evcen" diye seslendi. Diğer destek mesajları ise şöyleydi:



SUNUCU-GÜL GÖLGE: İnsanları yargılama hakkını kendimizde bulmamız gerçekten çok acı...



OYUNCU-ViLDAN ATASEVER: Sen her halinle güzelsin. Her şeyden önemlisi Karan bebeğin biricik annesisin...



ŞARKICI-BENGÜ: Ben de yeni doğum yaptım. Benim de ellerim ayaklarım şiş. Her halinle çok çok güzelsin Fahriye Evcen...

MODEL-TÜLIN ŞAHİN: Bir kadın ve bir anne adayı olarak Fahriye Evcen'e yazılanlara kalbim kırıldı. Bazen haddimizi aşıyoruz...

DESTEK YAĞDI

FAHRİYE Evcen güzelliğin tanımıdır...

ANNELİK seni daha da güzelleştirmiş...

O hep güzeldi. Yine güzel...

HEP mutlu ve sağlıklı ol. Sizi çok seviyoruz...



Evcen, destek mesajlarına teşekkür etti: Her anne, her kadın çok güzeldir.