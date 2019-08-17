Ivana Sert'e sürpriz dinleyici!

ÜNLÜ modacı ve çiçeği burnunda şarkıcı Ivana Sert, önceki gece "Azka Yaz Konserleri" kapsamında Bodrum Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de sahne aldı. İddialı bir kostümle sahneye çıkan Sert, konserine İmalat Hatası şarkısıyla başladı... Ünlü modacıyı dinleyenler arasında oğlu Ateş Sert ve sevgilisi Tarhan Telli ile ünlü aktör Jean-Claude Van Damme da vardı.



İkili, hatıra pozu verdi.

Ateş Sert, "Anneme başarılar diliyorum" diyerek cici babasıyla mekandaki yerini aldı. Damme ise konser sonrası Sert ile muhabbete daldı.