Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.08.2019
  • Gazete

renkli pozlarıyla imrendirdi

Ailesiyle ’da tatil yapan 2017 İkinci Güzeli , renkli pozlarıyla imrendirdi.

Havalı tara

GÜZEL model Tara de Vries, yılın yorgunluğnu ailesiyle 'da atıyor. 2017 İkinci Güzeli, önceki gün de kardeşi Daniel ile havuzda şişme ördekle eğlenceli paylaşımlara imza attı.


Nager Sendromu hastası Daniel, havuzda stres attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTara de Vries renkli pozlarıyla imrendirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri