GÜZEL model Tara de Vries, yılın yorgunluğnu ailesiyle Bodrum'da atıyor. Miss Turkey 2017 İkinci Güzeli, önceki gün de kardeşi Daniel ile havuzda şişme ördekle eğlenceli paylaşımlara imza attı.



Nager Sendromu hastası Daniel, havuzda stres attı.