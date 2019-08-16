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  • 16.08.2019
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in ünü sınırları aştı! geleneksel lezzetimizi için kaleme aldı

in ünü sınırları aştı! ABD’li ünlü yemek programcısı , geleneksel lezzetimizi gazetesi için kaleme aldı. “Bu lezzete hayran kaldım. Mutlaka deneyin” ifadesini kullandı.

Menemen Times!

DOMATESİ, biberi ve yumurtasıyla damakları şenlendiren menemen, kahvaltı sofralarının da baş tacıydı. Geçtiğimiz yıl, ünlü yemek programcısı 'a gelen bir soruyla başlayan ' soğanlı mı soğansız mı olur?' tartışması geleneksel lezzetimizin şöhretini de arttırdı. ABD'li New York Times gazetesi, önceki gün menemeni ele aldı. ABD'li ünlü yemek programcısı ve , 'ta kaleme aldığı yazısında menemeni "Bu Türk yumurtaları yaz mevsiminde parıldıyor" yazısıyla tanıttı. Joan Nathan, birkaç ay önce 'u ziyaretinde yediği menemene hayran kaldığını anlattı. Menemenin isminin tarihini de anlatan ABD'li yazar, "Yemeğe, 'nin Ege Bölgesi'ndeki Menemen kasabasının adı verilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar orada yaşayan Rumlar ve 'ın Girit adasından dönen Türkler tarafından şekillendirildi. Menemene kekik, fesleğen, biberiye kullanımı da eklendi. Sonunda menemen olarak hızla Türkiye'ye yayıldı" ifadesini kullandı.


Yazar Joan Nathan, menemenin döküm veya bakır tavada yapıldığında daha lezzetli olduğunu söyledi.



MEHMET ÖZ'ÜN DE FAVORİSİ
Ünlü kalp cerrahı , sık sık sosyal medya hesabında Türk yemeklerini paylaşıyor.

DÜNYACA ünlü Türk kalp doktoru Mehmet Öz de geçtiğimiz aylarda menemeni tanıttı. Türkiye'de olduğu günlerde kahvaltıda mutlaka menemen tükettiğini anlattı. Takipçileri, Öz'ün tanıttığı bu lezzeti çok merak ettiklerini yazdı.

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