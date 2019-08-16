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  • 16.08.2019
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'un yeni hali görenleri şaşırttı!

, başrolünde yer aldığı dizi için saçlarını kazıttı. Oyuncu, bu haliyle rapçi ’yu anımsattı.

Ben Çağatay!

OYUNCU Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı internet dizisi için imajında radikal bir değişikliğe gitti. 28 yaşındaki oyuncu, saçlarını kazıtıp objektiflere poz verdi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa hayranlarından binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı hayranları, Çağatay'ın yeni imajını son dönemde yıldızı parlayan rapçi Ben Fero'ya benzetti. Bazı sevenleri ise Çağatay'ın imaj değiştirmediğini, profesyonel makyajla saçlarını kazıtmış gibi göründüğünü iddia etti. Yeni görüntüsüyle tartışma yaratan Ulusoy'un fanları, 'Ona her şey yakışıyor' diyerek ünlü oyuncuya desteklerini dile getirdi.

GENÇLERİN YENİ FENOMENİ
Ünlü rapçi Ben Fero, son dönemde gençler arasında popüler hale geldi. Fero, tarzıyla da dikkat çekti.

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