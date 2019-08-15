Hakan Muhafız'ın yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy'un yeni halini görenler şok oldu: Ne yaptın kendine Çağatay!

Çağatay Ulusoy yeni imajıyla hayranlarını şok etti. Hakan Muhafız dizisi ile dünya çapında adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, Mayıs ayından bu yana paylaşımda bulunmuyordu. Instagram hesabından yeni halini paylaşan Çağatay Ulusoy ehrkesi şoka uğrattı. Çağatay Ulusoy'un yeni halini gören bazı hayranları bu durumdan memnun olduklarını dile getirirken bazıları ise yakışmadığını belirtti. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni hali ve ünlülerin değişimleri...