Hakan Muhafız'ın yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy'un yeni halini görenler şok oldu: Ne yaptın kendine Çağatay!
Çağatay Ulusoy sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlülerden. Son paylaşımını Mayıs ayında yapan Çağatay Ulusoy, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Çağatay Ulusoy'un yeni halini görenler şok oldu. Hakan Muhasız dizisinde canlandırdığı karakter ile dünya çapında adını duyuran 28 yaşındaki Çağatay Ulusoy'un imaj yenileme nedeni merak konusu oldu. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
Çağatay Ulusoy yeni imajıyla hayranlarını şok etti. Hakan Muhafız dizisi ile dünya çapında adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, Mayıs ayından bu yana paylaşımda bulunmuyordu. Instagram hesabından yeni halini paylaşan Çağatay Ulusoy ehrkesi şoka uğrattı. Çağatay Ulusoy'un yeni halini gören bazı hayranları bu durumdan memnun olduklarını dile getirirken bazıları ise yakışmadığını belirtti. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni hali ve ünlülerin değişimleri...