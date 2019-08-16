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  • 16.08.2019
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bayramı 'da geçirdi

Takibi BURAKmadı

POPÇU Burak Kut, bayramı 'da geçirdi. Ünlü şarkıcı, önceki gün de kızı Aden ile Casa Costa Otel'in plajında jet ski ile gezdi.

Kut'un eşi Cansen Yeni de o esnada minik köpekleriyle baba kızı iskelede izledi.


Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal da Kut çiftine tatilde eşlik ediyor.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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