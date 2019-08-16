POPÇU Burak Kut, bayramı Bodrum'da geçirdi. Ünlü şarkıcı, önceki gün de kızı Aden ile Casa Costa Otel'in plajında jet ski ile gezdi.
Kut'un eşi Cansen Yeni de o esnada minik köpekleriyle baba kızı iskelede izledi.
Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal da Kut çiftine tatilde eşlik ediyor.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
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