POPÇU Burak Kut, bayramı Bodrum'da geçirdi. Ünlü şarkıcı, önceki gün de kızı Aden ile Casa Costa Otel'in plajında jet ski ile gezdi.

Kut'un eşi Cansen Yeni de o esnada minik köpekleriyle baba kızı iskelede izledi.



Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal da Kut çiftine tatilde eşlik ediyor.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM