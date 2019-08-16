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  • 16.08.2019
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'nun pilot eşi 'a uçtu!

Pilot , önceki gün ’a uçtu. Küçük bir şehir turu yapan Sarıoğlu, tarihi ’na hayran kaldı.

Turistik gezi

ÜNLÜ futbolcu 'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün 'ın başkenti Tahran'a gitti. Burada tarihi ve turistik bir tur yapan Sarıoğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Kaçar Hanedanlığı'ndan kalma Gülistan Sarayı'nı gezdi. 16. yüzyılda iç ve dış cephesi el işçiliğiyle yapılan saraya hayran kalan güzel pilot, bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından tarihi Tahran Çarşısı'nı gezen Sarıoğlu, burada alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

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