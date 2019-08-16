ÜNLÜ futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Burada tarihi ve turistik bir tur yapan Sarıoğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Kaçar Hanedanlığı'ndan kalma Gülistan Sarayı'nı gezdi. 16. yüzyılda iç ve dış cephesi el işçiliğiyle yapılan saraya hayran kalan güzel pilot, bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından tarihi Tahran Çarşısı'nı gezen Sarıoğlu, burada alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.