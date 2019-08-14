Geçtiğimiz hafta Harbiye'deki konseri sonrası "Mekanın sahibi geri geldi" paylaşımı yapan Hadise'ye Bülent Ersoy'dan yanıt gecikmedi. Önceki akşam Kıbrıs Vuni Palace Hotel'de sahne alan Diva, şu sözlerle popçunun iddialı sözlerini eleştirdi:
"Hadise Hanım'ı gördüm. Çok güzeldi. O zenci kız (Jennifer Lopez) da öyle yapmıştı. Ama mekanın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor. Çünkü Tarkan Beyefendi var. Ebru Gündeş var. Bir gece okuyup 'Buranın sahibesi benim' demek biraz mübalağa oluyor."
Diva, kendisini Harbiye'nin sahibi ilan eden Hadise'ye dersini verdi.
Hadise'nin Harbiye konserindeki kostüm ve dansları Jennifer Lopez'e benzetilmişti.
AYDIN HAMZA
"Hadise Hanım'ı gördüm. Çok güzeldi. O zenci kız (Jennifer Lopez) da öyle yapmıştı. Ama mekanın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor. Çünkü Tarkan Beyefendi var. Ebru Gündeş var. Bir gece okuyup 'Buranın sahibesi benim' demek biraz mübalağa oluyor."
Diva, kendisini Harbiye'nin sahibi ilan eden Hadise'ye dersini verdi.
Hadise'nin Harbiye konserindeki kostüm ve dansları Jennifer Lopez'e benzetilmişti.
AYDIN HAMZA
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