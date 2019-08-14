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  • 14.08.2019
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'nin paylaşımına 'dan cevap

Olay yaratan konseri sonrası ‘Mekanın sahibi döndü’ paylaşımı yapan ’ye , çıkıştı. Diva, ‘Harbiye’nin sahibi ile ’tir’ açıklaması yapıp polemiğe nokta koydu.

Mekan sahibi 'Hadise'si
Geçtiğimiz hafta 'deki konseri sonrası "Mekanın sahibi geri geldi" paylaşımı yapan Hadise'ye Bülent Ersoy'dan yanıt gecikmedi. Önceki akşam Kıbrıs Vuni Palace Hotel'de sahne alan Diva, şu sözlerle popçunun iddialı sözlerini eleştirdi:



"Hadise Hanım'ı gördüm. Çok güzeldi. O zenci kız (Jennifer Lopez) da öyle yapmıştı. Ama mekanın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor. Çünkü Tarkan Beyefendi var. Ebru Gündeş var. Bir gece okuyup 'Buranın sahibesi benim' demek biraz mübalağa oluyor."



Diva, kendisini Harbiye'nin sahibi ilan eden 'ye dersini verdi.
Hadise'nin Harbiye konserindeki kostüm ve dansları Jennifer Lopez'e benzetilmişti.



AYDIN HAMZA

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