Her konserinde özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği Aleyna Tilki'nin bayramın ilk günü Bodrum'daki sahnesi iptal oldu. Zayo Beach'te sahne alması beklenen 19 yaşındaki popçu, konserine saatler kala şok yaşadı. Mekanın yetkilileri ise sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:
BİLETLER ELDE KALDI
"Elektrik destek hattında oluşan arızadan dolayı Aleyna Tilki konseri ileri bir tarihe alınmıştır. Bir sonraki konser tarihini en kısa sürede sizlerle paylaşacağız." Mekandaki elektrik arızası nedeniyle konseri iptal olan Tilki, sessizliğini korurken ortaya da farklı bir iddia atıldı. Konuşulanlara göre Tilki'nin bayramın ilk günkü Bodrum konserine ilgi azdı. Fiyatları 122 lira ile 224 lira arasında değişen biletler, satılmayınca organizatörler hüsrana uğradı.
BODRUM HAVASI ALIP DÖNDÜ
Yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli mekana 30-40 kişinin rezervasyon yaptırması üzerine iddiaya göre mekan sahibi, konseri iptal etti. Yine konuşulanlara göre yetkililer, durumu örtbas etmek için de mekanın elektrik arızasını bahane etti. Konseri iptal olan Aleyna da Bodrum'da tatil yapıp daha sonra Çeşme'ye geçti.
ELEKTRİK ÇARPTI!
Tilki'nin Yalıkavak'taki konserini son anda iptal eden organizatörler, gerekçe olarak da mekandaki elektrik arızasını gösterdi.
BİLETLER ELDE KALDI
"Elektrik destek hattında oluşan arızadan dolayı Aleyna Tilki konseri ileri bir tarihe alınmıştır. Bir sonraki konser tarihini en kısa sürede sizlerle paylaşacağız." Mekandaki elektrik arızası nedeniyle konseri iptal olan Tilki, sessizliğini korurken ortaya da farklı bir iddia atıldı. Konuşulanlara göre Tilki'nin bayramın ilk günkü Bodrum konserine ilgi azdı. Fiyatları 122 lira ile 224 lira arasında değişen biletler, satılmayınca organizatörler hüsrana uğradı.
BODRUM HAVASI ALIP DÖNDÜ
Yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli mekana 30-40 kişinin rezervasyon yaptırması üzerine iddiaya göre mekan sahibi, konseri iptal etti. Yine konuşulanlara göre yetkililer, durumu örtbas etmek için de mekanın elektrik arızasını bahane etti. Konseri iptal olan Aleyna da Bodrum'da tatil yapıp daha sonra Çeşme'ye geçti.
ELEKTRİK ÇARPTI!
Tilki'nin Yalıkavak'taki konserini son anda iptal eden organizatörler, gerekçe olarak da mekandaki elektrik arızasını gösterdi.
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