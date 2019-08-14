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  • 14.08.2019
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eşi 'ın adını boynunda taşıyor

Bayramı İstanbul'da geçiren 'la eşi , önceki gün Vadistanbul'daydı. Ünlü popçu, güzel oyuncuyla el ele mağazaları gezip alışveriş yaptı.

Aşkı boynunda
Bayramı İstanbul'da geçiren Sinan Akçıl'la eşi Burcu Kıratlı, önceki gün Vadistanbul'daydı. Ünlü popçu, güzel oyuncuyla el ele mağazaları gezip alışveriş yaptı.



Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akçıl, "Tatilcilerden boşalan İstanbul'da nöbet tutuyoruz" esprisi yaptı. Popçuyu gülerek dinleyen Kıratlı'nın boynundaki eşinin doğum günü hediyesi olan 'Akçıl' kolyesi de dikkat çekti.




Kıratlı, eşinin doğum günü hediyesi olan kolyeyi çıkarmıyor.

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