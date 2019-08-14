



Kıratlı, eşinin doğum günü hediyesi olan kolyeyi çıkarmıyor.

İstanbul'da geçireneşiönceki gün Vadistanbul'daydı. Ünlü popçu, güzel oyuncuyla el ele mağazaları gezip alışveriş yaptı.mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akçıl,esprisi yaptı. Popçuyu gülerek dinleyen Kıratlı'nın boynundaki eşininolankolyesi de dikkat çekti.