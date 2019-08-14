barışanönceki günaşkına uçtu. Sırp şarkıcı, bayramın ilk gününü eski eşiolan oğullarıvegeçirmişti.Jahovic, ünlü işadamıylabuluşup hasret giderdi. İkili, daha sonra Saran'ın Virginia'daki anne babasını ziyaret etti.Sırp şarkıcı, Ekim 2018'de de Saran Ailesi'yle tanışıp birlikte böyle poz vermişti.Emina Jahovic, önceki gün de aşkıyla Washington'daki Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Jahovic, 5 ay sonra barıştığı Saran ile şu sıralar ABD'de keyif çatıyor.