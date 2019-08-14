Haziran'da Sadettin Saran'la barışan Emina Jahovic, önceki gün ABD'deki aşkına uçtu. Sırp şarkıcı, bayramın ilk gününü eski eşi Mustafa Sandal'dan olan oğulları Yavuz ve Yaman'la geçirmişti.
VEFALI GELİN EMİNA
Jahovic, ünlü işadamıyla Washington'da buluşup hasret giderdi. İkili, daha sonra Saran'ın Virginia'daki anne babasını ziyaret etti.
Sırp şarkıcı, Ekim 2018'de de Saran Ailesi'yle tanışıp birlikte böyle poz vermişti.
Emina Jahovic, önceki gün de aşkıyla Washington'daki Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Jahovic, 5 ay sonra barıştığı Saran ile şu sıralar ABD'de keyif çatıyor.
VEFALI GELİN EMİNA
Jahovic, ünlü işadamıyla Washington'da buluşup hasret giderdi. İkili, daha sonra Saran'ın Virginia'daki anne babasını ziyaret etti.
Sırp şarkıcı, Ekim 2018'de de Saran Ailesi'yle tanışıp birlikte böyle poz vermişti.
Emina Jahovic, önceki gün de aşkıyla Washington'daki Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Jahovic, 5 ay sonra barıştığı Saran ile şu sıralar ABD'de keyif çatıyor.
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