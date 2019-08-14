Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.08.2019
  • Gazete

büyük balık peşinde

Dalış meraklısı , avda hedef büyüttü. Ünlü oyuncu, tüpsüz dev balıkları zıpkınla avlamak için bu alanda rekortmen olan profesyonel dalgıç Müjdat Turan’dan ders almaya başladı

Büyük balık peşinde
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un aksiyon tutkusu sınır tanımıyor. Sık sık Ege'de ava çıkan Tatlıtuğ, hedef büyüttü. Dalış meraklısı oyuncu, daha büyük balıklar avlamak için rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın kapısını çaldı.

ZIPKINLA DÜLGER AVLADI
Aynı zamanda profesyonel dalgıç olan Tatlıtuğ, avcılıktaki stilini geliştirmek için Turan'dan ders almaya başladı. Tüpsüz dalıp zıpkınla 2 metre boyunda ve 68 kilo ağırlığında avladığı akya balığıyla rekor kıran Turan, geçen hafta Tatlıtuğ'la Yunanistan'da ava çıktı. Oyuncu, önceki gün de 'de avladığı dev dülger balıklarını dostlarıyla afiyetle yedi.



Turan'la Ege'nin derinliklerine tüpsüz dalan Tatlıtuğ, hiçbir avdan boş dönmüyor.



DEMİRER DE DERS ALIYOR
Komedyen de Turan'dan zıpkınla balık avlama dersleri alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKıvanç Tatlıtuğ büyük balık peşinde
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri