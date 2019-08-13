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  • 13.08.2019
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'tan aşkı 'e romantik jest

Popçu , sevgilisi 'e dan ilan-ı aşk etti. Dalkılıç, ünlü oyuncuyla baş başa verdiği romantik pozu İspanyolca '' (Aşkım) notuyla paylaştı. Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'e bu romantik jesti sosyal medyaya damga vurdu.

Her dilde aşk

Popçu Murat Dalkılıç'ı Hande Erçel aşkı romantik yaptı. Güzel oyuncuyla aşkını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Dalkılıç, son dönemde bu kuralını bozdu. Ünlü şarkıcı, bu yılın başında barıştığı güzel oyuncuya önceki gün de da bir kez daha ilan-ı aşk etti.

Dalkılıç, ünlü oyuncuyla baş başa verdiği romantik pozu İspanyolca 'Mi Amor' (Aşkım) notuyla paylaştı. 'ın 'e bu romantik jesti sosyal medyaya damga vurdu.



'da güzel oyuncuya aşkını haykıran popçuya hayranlarından övgüler yağdı. Dalkılıç fanları, "Romantik Murat, aşkını her dilde haykırıyor" demekten kendilerini alamadı.




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