Sosyetenin gözdesi sarayda lahmacun (Kuytu köşe)

SOSYETENIN en uğrak yeri olan ve her sene fahiş fiyatlarıyla adından söz ettiren Maça Kızı'na rakip İstanbul'dan geldi. Pizzanın 500 liraya, bir sandviçin 200 liraya, lahmacunun 72 liraya satıldığı Bodrum Maça Kızı gibi Çırağan Sarayı da sosyetiklerin yeni buluşma adresi oldu. İstanbul'un önde gelen ailelerinin çocukları burada her gün saat 5'te buluşup lahmacun şarap keyfi yapıyor. Çırağan Sarayı'nda lahmacunun tanesi 65 liradan satılırken bir peynirli tost ise 80 liradan servis ediliyor. Şarabın kadehi 60 liradan 750 liraya kadar çıkarken, aynı yerde nargile içmek ise 250 liradan başlıyor. Anlayacağınız lahmacun-ayran modasının yerine lahmacun-şarap yeni trend...



Tek bir lahmacun 65 liradan, şarabın kadehi ise markasına göre 60 lira ile 750 liradan servis ediliyor.



DAZE FARKI

BODRUM Türkbükü'nde her sene onlarca mekan açılıyor ve kapanıyor. Fakat ilk günden itibaren popülaritesini kaybetmeyen bir mekan v ar. No:81 Otel'in iskelesinde bulunan 'Daze Türkbükü' isimli mekan açıldığı günden itibaren kalitesinden hiç ödün vermiyor. Türkbükü'ne ne zaman gitsem bu mekana uğrarım; ama hiç bir zaman yer bulamam. Bu yüzden günler öncesinden rezer vasyon yapmak gerekiyor. Mekanın başında Pamir Karakaya bulunuyor. Genç yaşına rağmen hem No:81 Hotel'i hem de Daze Türkbükü'nü, Bodrum'un en iyisi yaptı... Bodr um'da olanlar buraya bir uğrasın derim...

REYNMEN DEMET'İ ÇARPTI

ÇEŞME ve Bodrum'da sahne alan ünlü isimleri dinlemek artık servet değerinde... ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'daki konserinin 300 bin liralık loca fiyatının yankısı sürerken 16 Ağustos'ta Çeşme Tren Beach'te sahne alacak Reynmen'in loca fiyatının 30 bin liraya çıkması "Pes!" dedirttirdi.

Rap müzik yapanların yıldızı parlarken aynı mekanda sahne alan Eno&Mero'nun da loca fiyatı 15 bin liradan satılmış. Yıllarını sahnelere veren Türkiye'nin en büyük starları olan Demet Akalın ve Berkay gibi isimler de aynı mekanda sahne almış ve loca fiyatları 5 bin liradan alıcı bulmuştu. En önden Ebru Gündeş'i bile dinlemek 1500 lira olurken rapçilerin kazandığı bu uçuk rakamlara şaşırmamak elde değil.

Bakalım rapçilerin bu yıldızı daha ne kadar parlak kalacak?

DOSTLAR DÜŞMAN OLDU

SANAT dünyasındaki dostluklar kalıcı mıdır? Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ünlüler bir bakmışsınız, bir anda en büyük düşman olmuş. Biz bunu sanat camiasında çokça görmüyor muyuz? Sanat camiasındaki dostluklar demişken; biliyorsunuz Aleyna Tilki ile Aynur Aydın çok yakın arkadaşlardı. Bu ikili, hemen her gün birbirlerinin evlerine ziyarete gidip sosyal medyada birçok paylaşım yapıyordu.

Meğer ikili, şimdilerde kanlı bıçaklı olmuş ve sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış. Nedenine gelince, "Ego savaşı" desem anlarsınız diye düşünüyorum. Yani anlayacağınız, sanat dünyasında bir dostluk daha böylelikle bitti.

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE