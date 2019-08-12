AYHAN Sicimoğlu'nun tadı Ege'de kaçtı. Sicimoğlu, önceki gün Fethiye'deki bir koyda kafa dinlemek isterken gezi teknelerinin müzikleriyle rahatsız oldu.
Eşi Dikran Masis'le D Maris'te olan Yasemin Hanım, plajdaki müzik yüzünden kitabını okuyamadı.
SİCİMOĞLU duruma sosyal medyada 'ses kirliliği' diye isyan etti. Marmaris'te tatil yapan sosyetik Yasemin Masis de önceki gün plajda çalınan müzikten şikayetçiydi.
Sicimoğlu, tur teknelerini Fethiye Kaymakamı'na şikayet etse de sonuç alamadı.
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