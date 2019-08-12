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  • 12.08.2019
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lüks teknesiyle 'da

Issız adam

SON olarak Ece Yosmaoğlu ile ilişkisi de sona eren Serdar Bilgili, önceki gün lüks teknesiyle Bodrum'daydı.

Tek başına güneşlenip ardından da denize giren sosyetik işadamı, adeta "Issız adam" gibiydi...

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