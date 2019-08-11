Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yüzü gibi gönlünün de güzel olduğunu kanıtladı. Hayvansever oyuncu, geçtiğimiz akşam yaralı bir martı için seferber oldu. İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir arabanın önünde yaralı martı bulan oyuncu, nöbetçi veteriner aramaya başladı.
Türkay, saatler süren arayış sonunda veteriner bir arkadaşını arayıp martıyı tedavi ettirdi.
Türkay, tedavi ettirdiği martıyla karesini de Instagram'da paylaştı.
Türkay, saatler süren arayış sonunda veteriner bir arkadaşını arayıp martıyı tedavi ettirdi.
Türkay, tedavi ettirdiği martıyla karesini de Instagram'da paylaştı.
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