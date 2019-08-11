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  • 11.08.2019
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yaralı bir martıyı tedavi ettirdi

, geçtiğimiz akşam yaralı bir martı için seferber oldu. Oyuncu, minik hayvanı veterinere götürüp sağlığına kavuşturdu. Türkay, tedavi ettirdiği martıyla karesini de 'da paylaştı.

Martı operasyonu
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yüzü gibi gönlünün de güzel olduğunu kanıtladı. Hayvansever oyuncu, geçtiğimiz akşam yaralı bir martı için seferber oldu. Bağdat Caddesi'nde bir arabanın önünde yaralı martı bulan oyuncu, nöbetçi veteriner aramaya başladı.



Türkay, saatler süren arayış sonunda veteriner bir arkadaşını arayıp martıyı tedavi ettirdi.




Türkay, tedavi ettirdiği martıyla karesini de 'da paylaştı.

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