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Meryem Uzerli telefonundaki uygulama ile erkek kılığına girdi! "Tanışmak isteyen kızlar, mesaj atsın"

Meryem Uzerli, önceki günkü paylaşımıyla şaşırttı. Uzerli, telefonundaki uygulama ile erkek kılığına girdi. Kendine sakal yapıp saçlarını kısaltan Uzerli, sesini de kalınlaştırdı.  Bu halini 'da paylaşan Uzerli, "Tanışmak isteyen kızlar, mesaj atsın" diyerek de herkesi  güldürdü.

Erkek Meryem
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, önceki günkü paylaşımıyla şaşırttı. Uzerli, telefonundaki uygulama ile erkek kılığına girdi. Kendine sakal yapıp saçlarını kısaltan Uzerli, sesini de kalınlaştırdı.




Bu halini 'da paylaşan Uzerli, "Tanışmak isteyen kızlar, mesaj atsın" diyerek de herkesi güldürdü.

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