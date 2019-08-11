Meryem Uzerli telefonundaki uygulama ile erkek kılığına girdi! "Tanışmak isteyen kızlar, mesaj atsın"

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, önceki günkü paylaşımıyla şaşırttı. Uzerli, telefonundaki uygulama ile erkek kılığına girdi. Kendine sakal yapıp saçlarını kısaltan Uzerli, sesini de kalınlaştırdı.
Bu halini Instagram'da paylaşan Uzerli, "Tanışmak isteyen kızlar, mesaj atsın" diyerek de herkesi güldürdü.
Bu halini Instagram'da paylaşan Uzerli, "Tanışmak isteyen kızlar, mesaj atsın" diyerek de herkesi güldürdü.
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