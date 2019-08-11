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  • 11.08.2019
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, oğlu Beren'i 'la tanıştırdı

Önümüzdeki ay işadamı ’la evlenecek olan , oğlunun onayını da almayı ihmal etmedi. Şallı, önceki gün eski eşi ’dan olan 15 yaşındaki oğlu Beren’i Akkuş’la tanıştırdı. İşadamı ise Şallı’nın sınavından başarıyla geçti.

Baba sınav
Eylül'de üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Ebru Şallı, eski eşi Harun Tan'dan olan büyük oğlu Beren'i işadamı nişanlısı Uğur Akkuş'la tanıştırdı. Şallı, Barcelona'da eğitim gören 15 yaşındaki oğlunu önceki gün nişanlısıyla Selimiye'de bir araya getirdi.



Ünlü işadamının lüks teknesinde gerçekleşen buluşmada Şallı, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı için oğlundan onay aldı. Gün boyu teknede vakit geçiren ünlü çift ile Beren Tan, akşam saatlerinde zodyak botla bir restorana gitti. Şallı, nişanlısı ve oğluyla mekanda yemek yiyip daha sonra da tekneye döndü.



Objektiflere mesafeli olan Beren, müstakbel cici babasıyla ilk kez görüntülendi.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL

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