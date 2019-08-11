üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlananeski eşiolan büyük oğluişadamı nişanlısıtanıştırdı. Şallı,eğitim görenoğlunu önceki gün nişanlısıylabir araya getirdi.işadamının lüks teknesinde gerçekleşen buluşmada Şallı, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı içinGün boyu teknede vakit geçiren ünlü çift ileakşam saatlerinde zodyak botla bir restorana gitti.daha sonra da tekneye döndü.Objektiflere mesafeli olan Beren, müstakbel cici babasıyla ilk kez görüntülendi.