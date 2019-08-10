GEÇTIĞIMIZ gün beş yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, dost kaldı. Ortaç, boşanma davasından saatler sonra rahatsızlanan İrlandalı modeli hastaneye götürürek vefasını konuşturdu. İkilinin, boşanma detayları da ortaya çıktı.
Bir süredir avukatlarıyla boşanma protokolü hazırlayan 49 yaşındaki popçu, Chloe Loughnan mağdur olması diye 27 yaşındaki güzele İstanbul'dan bir ev ile bir de araba verdi. Bu arada İrlandalı güzel, boşanmayı davadan bir gün önce öğrendi.
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