Kaçak aşık!

Sosyetik playboy Baran Süzer, çapkınlıkta sınır tanımıyor. Geçtiğimiz ay Portekizli model aşkı Alina Boyko'yı Mikonos'ta Polonyalı manken Marta Kowalczyk ile aldatan çapkın işadamı, önceki gün yine işbaşındaydı.
Havalimanında objektiflere takılan işadamının yanında sarışın bir güzel vardı. Süzer ile gizemli sevgilisi, objektifi fark edince hızla iç hatlar terminaline giriş yaptı. Bayram tatilini yeni sevgilisiyle şehir dışında geçirecek olan işadamı, aşk sorularına da tıp oynadı.
Süzer, objektifi fark edince yanındaki sarışın güzelle adımlarını hızlandırdı.
AYDIN HAMZA
Havalimanında objektiflere takılan işadamının yanında sarışın bir güzel vardı. Süzer ile gizemli sevgilisi, objektifi fark edince hızla iç hatlar terminaline giriş yaptı. Bayram tatilini yeni sevgilisiyle şehir dışında geçirecek olan işadamı, aşk sorularına da tıp oynadı.
Süzer, objektifi fark edince yanındaki sarışın güzelle adımlarını hızlandırdı.
AYDIN HAMZA
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