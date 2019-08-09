SON dönemde sık sık boşanacakları haberiyle gündem olan popçu Serdar Ortaç'la İrlandalı model Chloe Loughnan, dedikoduları haklı çıkardı. Ünlü çift, dün Beykoz Adliyesi'nde görülen davada 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi. 49 yaşındaki popçu, adliyeye kendinden 22 yaş küçük eşiyle birlikte geldi.



Dostça ayrılan ikili, boşanma sonrası böyle ele ele röportaj verdi. Bitkin olduğu gözlenen MS hastası popçu, adliyeden eski eşiyle kol kola ayrıldı.



EL ELE AYRILIK

EL ELE adliyeden ayrılan ikili, çıkışta soruları yanıtladı. Ortaç, "Evliliğimizi yürütemedik. Anlaşarak boşandık. Chloe, her zaman arkadaşım olacak" dedi. Loughnan ise şunları söyledi: "Severek evlendim ve severek boşandım. Ama maalesef olmadı." Popçu, evliliğin ihanet yüzünden bittiği iddiasını da kesin bir dille yalanladı.

AYDIN HAMZA