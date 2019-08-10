ATV'NİN sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' 3. sezon için geri sayıma başladı. Çekimlerine geçtiğimiz hafta başlanan dizinin fanatikleri, heyecanla bekleyişte. Karadeniz'in eşsiz doğası ve müzikleriyle seyirciyi buluşturan dizi, Ali Ersan Duru, Beran Soysal, Sinem Reyhan Kıroğlu gibi oyuncuları da kadrosuna kattı.
- Saklambaç
- 10.08.2019
- Gazete
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